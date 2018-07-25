У Рівному затримали двох кілерів, які готувалися до замовного вбивства (фотогалерея)

Правоохоронці також встановили особу, яка замовила кілерам вбивство.

У Рівному поліція попередила замовне вбивство на етапі підготовки, затримавши двох виконавців та встановивши особу замовника злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомили заступник начальника поліції в Рівненській області Сергій Волков та заступник прокурора Рівненщини Остап Сидор.

Нагадаємо, 17 липня на автомобільній стоянці поблизу центрального ринку Рівного було виявлено нібито зі смертельними вогнепальними пораненнями підприємця. Виявилося, що вбивство було інсценоване правоохоронцями з метою затримання виконавців та встановлення особи замовника злочину.

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За даними правоохоронців, оперативники департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку в Рівненській області спільно із спецпідрозділом КОРД та прокуратурою області затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства рівнянина. Затримання відбулося незадовго до запланованого зловмисниками злочину.

За оперативною інформацією правоохоронці встановили, що в місто прибули двоє киян, раніше судимих за вбивства. У автомобілі, який вони використовували, було виявлено гранату, пістолет із глушником. Стало відомо, що об’єктом запланованого злочину є 42-річний раніше судимий рівнянин.

«Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси. Крім того, вдалося відслідкувати зв’язки замовника та «загиблого», що є вагомою інформацією для наших працівників», - цитує прес-служба поліції Рівненщини заступника начальника ГУНП в Рівненській області Сергія Волкова.

Правоохоронцям відомо, що організував злочину групу 46-річний житель обласного центру – кримінальний авторитет, який залишив межі України 13 липня.

За інформацією прокуратури, наразі зібрано достатньо доказів для повідомлення організатору про підозру у злочині.

Під час брифінгу Волков також додав, що діяльність організованої групи була спрямована на дестабілізацію криміногенної ситуації у Рівненській області.

Під час обшуку в одного із виконавців, 49-річного жителя столиці, у підсобному приміщенні його дачного будинку у Житомирській області поліцейські вилучили саморобний вибуховий предмет, запал до гранати, пістолет та набої. У іншого, в помешканні у Києві виявили 11 гранат, 12 запалів до них та набої. Правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Виконавцям злочину повідомили про підозру у підготовці до умисного вбивства за частиною 1 статті 14, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Рівненський міський суд взяв їх під варту без права внесення застави. За вчинення злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня поліція розповсюдила інформацію, що в Рівному між автомобілями на парковці на вулиці Небесної Сотні поблизу міського ринку знайшли тіло людини з вогнепальним пораненням.