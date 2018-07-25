"Зняти номери – це імпульс": батько водія-мажора, який збив дівчинку в Києві, озвучив свою версію подій

За словами Олега Островського, його син намагався гальмувати, коли дитина вискочила на дорогу.

Батько водія Hummer Кирила Островського розповів, що той нібито намагався загальмувати, щоб не допустити наїзду на дитину.

Олег Островський упевнений, що син не їхав на червоний – припускає, що аварія сталася в момент зміни сигналу світлофора, а дитина різко вибігла на дорогу, передає ТСН.

"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус – він вже не пам'ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама одразу. Зрозуміло, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло. Він так і не зрозумів [чому – ред.], але або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом, я не знаю точно, це – мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобусу або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", - говорить Олег Островський.

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Також батько стверджує, що Кирило не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. За його словами, це вже підтверджено експертизами. Крім того, за словами Островського-старшого, його син не збирався тікати з місця аварії.

"Зняти номери – це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім – і швидку викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати – він трохи нижче її поставив", - заявив батько затриманого.

Сім'я водія має намір "домагатися правди" і довести, що Кирило здійснив наїзд не зі своєї провини.

Як повідомляв УНІАН, водій автомобіля Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечникова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hammer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.