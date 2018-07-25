"Зняти номери – це імпульс": батько водія-мажора, який збив дівчинку в Києві, озвучив свою версію подій
Батько водія Hummer Кирила Островського розповів, що той нібито намагався загальмувати, щоб не допустити наїзду на дитину.
Олег Островський упевнений, що син не їхав на червоний – припускає, що аварія сталася в момент зміни сигналу світлофора, а дитина різко вибігла на дорогу, передає ТСН.
"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус – він вже не пам'ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама одразу. Зрозуміло, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло. Він так і не зрозумів [чому – ред.], але або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом, я не знаю точно, це – мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобусу або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", - говорить Олег Островський.
Читайте такожЗМІ дізналися ім'я дівчинки, що загинула під колесами Hummer в Києві
Також батько стверджує, що Кирило не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. За його словами, це вже підтверджено експертизами. Крім того, за словами Островського-старшого, його син не збирався тікати з місця аварії.
"Зняти номери – це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім – і швидку викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати – він трохи нижче її поставив", - заявив батько затриманого.
Сім'я водія має намір "домагатися правди" і довести, що Кирило здійснив наїзд не зі своєї провини.
Як повідомляв УНІАН, водій автомобіля Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечникова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hammer.
Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.