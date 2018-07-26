Журналісти знайшли власника Hummer із ДТП з мажором у Києві

ЗМІ стверджують, що Hummer належить Олександру Костенку, який живе у селі Гатне.

Hummer, на якому Кирило Островський збив 10-річну Настю Артемову в Києві, належить 32-річному підприємцю Олександру Костенку.

Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власні джерела. Крім того, сам Костенко підтвердив цей факт. "Так, це моя машина, а що?" - сказав він.

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Правда, коли журналісти поцікавилися, чи добре він знає Кирила Островського, чоловік одразу кинув слухавку.

У реєстрі Мін'юсту зазначено, що Олександр Костенко займається технічним обслуговуванням й ремонтом машин. А живе він у Київській області, в селі Гатне.

Вулиця, на якій проживає Костенко, забудована приватними будинками. Є добротні будинки, а є звичайні. Будинок Костенко - скромна цегляна будова, хоча за документами він володіє дорогим джипом.

Як повідомляв УНІАН, водій автомобіля Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечникова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hammer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.