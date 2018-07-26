У Конотопі поліція запобігла масовим безладам під час засідання міськради, затримано 50 осіб (відео)

У місті Конотоп Сумської області поліція запобігла масовим безладам під час засідання міськради, затримано 50 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, під час засідання Конотопської міськради сьогодні виник конфлікт між прибічниками мера та його опонентами.

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Згідно із повідомленням, працівники поліції розборонили сторони конфлікту, а 50 найактивніших порушників громадського порядку були доставлені до відділу поліції.

Під час сутички постраждали четверо правоохоронців.

«Під час роботи депутатського корпусу неодноразово виникали словесні конфлікти між прихильниками міського голови та його опонентами. Обидві сторони зібрали в залі своїх прибічників, котрі свідомо провокували конфлікти та бійки. Оскільки на засіданні були присутні містяни та громадські активісти, працівники поліції стали стіною між протиборчими сторонами, щоб не допустити масових безладів та жертв серед громадян», – зазначається у повідомленні.

За даними заступника начальника обласного главку Олега Кузмінкова, в результаті правоохоронцям довелося вжити превентивних заходів та вивести із зали 50 найактивніших порушників порядку і доставити їх до поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції, співробітники Слідчого управління ГУ НП в області та прокуратури.

«Сьогоднішнім подіям буде дана принципова правова оцінка», – наголошується у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, сьогодні на черговому засіданні Конотопської міськради депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень Конотопського міського голови Артема Семеніхіна, і з 36-ти депутатів 23 проголосували за його відставку. Для прийняття позитивного рішення не вистачило лише одного голоса.

Також після сьогоднішніх безладів депутати Конотопської міськради мають намір ініціювати позачергову сесію, на якій хочуть повторно розглянути питання про відставку Семеніхіна.

Діяльність Конотопської міськради більше ніж півроку паралізована через конфлікт між депутатами та міським головою. Через це в Конотопі досі не прийнято міський бюджет на 2018 рік.