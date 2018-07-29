Інформувати просять за номером телефону 102.

Поліція Києва просить повідомити будь-яку інформацію, пов’язану з вбивством дівчини на Оболоні 27 липня.

Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, зараз проводиться розслідування.

«Правоохоронці звертаються до всіх свідків та очевидців з проханням, якщо ви бачили молоду дівчину, яка ввечері перебувала в районі лісосмуги на вулиці Вишгородській, поворот на Велику Кільцеву в напрямку Пуща-Водиці, або інших осіб, які були у цьому районі, надати будь-яку інформацію про ці обставини», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа столичній Оболоні виявлено тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті

За даними поліції, дівчина була одягнута у спортивний одяг: темні бріджі, майка та кросівки світлого кольору.

Звертатися можна за телефонами: 102, 418-30-22 або (067)976-39-20.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня близько 3-ї ночі поліцейські на столичній Оболоні виявили тіло 16-річної дівчини, жительки Закарпатської області, з ознаками насильницької смерті.

Тіло дівчини знайшли у лісосмузі на вулиці Вишгородській.

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.