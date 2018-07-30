У Києві п'яний іноземець на BMW зніс рекламний трактор (відео)

Водій відбувся травмою носа і від госпіталізації відмовився.

На вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві у ніч на понеділок, 30 липня, автомобіль BMW зніс рекламну конструкцію у вигляді трактора біля Samogon Bar.

За наявними даними, водій машини, рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і на з'їзді з моста вилетів з проїжджої частини, передає Інформатор.

У результаті ДТП автомобіль і раритетний трактор отримав пошкодження. У свою чергу водій відбувся травмою носа і від госпіталізації відмовився.

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Як повідомляється, на момент аварії у машині було двоє громадян Еквадору, які вже кілька років проживають на території України.

"Молода людина, яка сиділа за кермом, мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку обидва хлопці вільно спілкувалися українською та російською мовами, проте, коли справа дійшла до проходження тесту на вміст алкоголю у крові, драйвер різко перестав розуміти патрульних і вимагав іспанського перекладача. Англійська мова водієві також не підійшла", - йдеться у повідомленні.

У підсумку поліцейські зафіксували відмову водія від проходження тесту на драгері, склали відповідні адмінматеріали та відправили BMW на штрафмайданчик.