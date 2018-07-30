Очевидці ДТП спростували версію водія Hummer Островського, який збив на смерть 10-річну дівчинку в Києві

Островський стверджував, що не намагався залишити місце ДТП.

Кирило Островський проїхав на джипі Hummer на червоне світло та влаштував моторошну ДТП в центрі Києва, внаслідок якої загинула десятирічна Настя Артемова. Він не намагався надати допомогу жертві аварії, як стверджували в суді його адвокати.

Водій Hummer негайно спробував втекти. При цьому, за даними свідків, жодної вантажівки, яка нібито загороджувала огляд, там не було, передають "Вести".

Родичі підозрюваного стверджували, що на місці аварії була припаркована вантажівка, яка нібито закрила Островському огляд. Журналістам вдалося розшукати двох свідків аварії, яких поліція не опитала.

Адвокати затриманого і сам Островський стверджували, що він не намагався залишити місце ДТП і навіть підходив до збитої дівчинки, викликав їй швидку. Захист надав судді скріншот, на якому нібито Островський поруч з дитиною і викликає медиків.

Проте свідки ДТП заявляють, що водій Hummer навіть не намагався допомогти постраждалим - замість цього швидко залишив місце аварії.

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Свідок Арсеній, який викликав швидку 10-річній Насті, каже, що Островський поїхав з місця аварії миттєво: "Я йшов по Лесі Українки – і сам бачив мить удару. Після того, як машина вдарила дитину, почувся тріск й крик матері. Видовище було жахливе. Я одразу почав викликати медиків, тому що побачив, що справи кепські. Водій з місця ДТП поїхав одразу ж. Поїхав вниз по Лесі Українки. Він навіть не виходив з машини після аварії, не підходив до дитини. Після виклику швидкої я подзвонив до поліції і пішов, тому що все, що там відбувалося, бачити було дуже важко. Я досі відходжу після цього видовища".

Чоловік розповів, що до нього зверталися щодо коментарів тільки журналісти. Поліція його свідченнями не зацікавилася.

Ще одна жінка, яка проживає в будинку на бульварі Лесі Українки, бачила наслідки аварії з вікна. "Тут не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що з місця ДТП він поїхав, адже аварія сталася біля аптеки, а від неї до "Паруса", де машину затримали, мінімум 200 метрів. Я не бачила самого удару, але чула жахливий крик жінки, - каже мешканка Печерська Ганна. - До речі, жодної вантажівки на місці аварії не було і в помині".

Ганна розповіла, що поліція досі не зверталася до неї щодо свідчень. Але вона уважно стежить за ходом розглядів щодо ДТП. Разом з тим, жінка зазначила, що і поліція, і "швидка" прибули на місце аварії дуже оперативно.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня заарештувати водія Hummer Кирила Островського, який в центрі столиці на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину.