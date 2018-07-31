У Всесвітній день протидії торгівлі людьми закарпатець продав свого семимісячного сина за 100 тисяч гривень
06:32, 31 липня 2018Інциденти
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Поліція завадила 27-річному горе-батьку заробити на продажі власного сина.
Поліцейські не дозволили передати немовля як товар / Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
30 липня поліція затримала 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривень продав свого сина. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.
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Хлопчику - сім місяців. Правоохоронці затримали зловмисника та його помічників. Аброськін підкреслив, що злочин стався у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Черкасах мати продала немовля за $5 тисяч прямо на порозі пологового будинку.
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