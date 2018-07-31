У центрі Києва сталася потрійна ДТП: один з легковиків спалахнув (фото)

Один з водіїв порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора.

На бульварі Лесі Українки у Києві сталася потрійна ДТП: зіткнулися легковики Hyundai, Toyota та Volkswagen.

Як повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook, один з водіїв порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen загорівся, повідомили у групі "Київ оперативний". Пожежу вдалося загасити за допомогою вогнегасників.Інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня, на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги у Києві водій автомобіля Nissan не зупинився на червоний сигнал світлофора, виїхав на перехрестя, де здійснив зіткнення з Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення один з автомобілів виїхав на тротуар, де у той час перебували пішоходи. Від удару один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізували з численними травмами. Також в результаті ДТП травмовано водія та пасажира автомобіля Renault Kangoo.