У Бердянську знайшли автомобіль убивці ветерана АТО

Автомобіль «Таврія» бордового кольору було припарковано у кількох кварталах від місця вбивства.

У Бердянську Запорізької області співробітники поліції виявили автомобіль, на якому зник ймовірний вбивця громадського активіста, колишнього бійця батальйону «Донбас» Віталія Олешка.

Про це УНІАН повідомили в патрульній поліції Бердянська.

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Поліцейські виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору, який було припарковано у кількох кварталах від місця вбивства. Ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, в Бердянську у дворі власного будинку пострілом в спину було убито відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

На території Запорізької і Донецької областей введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.