В «Київоблгазі» заявили про напад на своїх співробітників – двоє людей госпіталізовані

Після нападу за медичною допомогою звернулось вісім працівників компанії.

У ПАТ «Київоблгаз» заявили про хуліганський напад групи невідомих молодиків на своїх працівників у Броварах.

Як повідомляється на сторінці «Київоблгазу» у Facebook, інцидент стався у приміщенні Броварської філії експпуатаціі газового господарства.

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«Близько двадцяти молодиків увірвалися до приміщення, вели себе зухвало і агресивно, погрожували працівникам, штовхали їх. Закликали до блокування роботи Філії - об’єкту критичної інфрастуктури. В подальшому вказані особи розпилили у приміщеннях невідому речовину із запахом метану», - стверджується у повідомленні.

Зазначається, що в результаті нападу двоє працівників Філії госпіталізовано із підозрою на отруєння. За медичною допомогою звернулось вісім працівників компанії.

«Молодики відчували безкарність. Працівники поліції які прибули за викликом на місце пригоди нікого із правопорушників не затримали, їх особи не встановили. Більше того у присутніх склалося враження, що поліціянти добре знайомі із нападниками», – стверджують у компанії.

Повідомляється, що під час нападу начальник філії перебував на допиті у поліції з приводу проведення ремонтних робіт у промисловому районі міста. Компанія закликала компетентні органи втрутитися у ситуацію та притягнути нападників до відповідальності.

«За словами місцевих жителів організаторами хуліганських дій є лідер партійної фракції «Свобода» у Броварській міській раді Олег Шевчук та директор торгівельної спілки БМТ Тафій Сергій», – заявили в «Київоблгазі».

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