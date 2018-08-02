На Львівщині в рейсовому автобусі з Польщі знайшли 25 пневматичних гвинтівок та 100 тисяч набоїв

Контрабанду виявлено вчора у рейсовому автобусі "Перемишль-Львів". Незадекларовану зброю та набої вилучено встановленим порядком.

У пункті пропуску «Шегині» (Львівська область) на українсько-польському кордоні, прикордонники виявили у рейсовому автобусі незадекларовані пневматичні гвинтівки та набої.

Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України – Західний кордон, вчора, 1 серпня, в пункт пропуску «Шегині» прибув рейсовий автобус «Перемишль-Львів». У ході перевірки транспортного засобу спільна оглядова група Мостиського прикордонного загону, із залученням службового собаки, знайшла у багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль.

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Незадекларовану зброю та набої вилучено встановленим порядком та передано державним компетентним органам. Триває з’ясування обставин правопорушення та оцінка знайдених речей.

Раніше українські та польські прикордонники викрили міжнародне злочинне угруповання, яке літаком переправляло контрабанду, зокрема, цигарки, до європейських країн.