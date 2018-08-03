Вибух автомобіля у Кам'янському: постраждалого депутата прооперували

У депутата сильно постраждали ліва рука і нога.

В лікарні імені Мечнікова у Дніпрі прооперували депутата Кам'янської міськради Віталія Чернявського. Лікарі продовжують боротися за його життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Ви вже знаєте з новин, що стався підрив автомобіля в якому був Віталій в Кам‘янському. Першу медичну допомогу надали представники ДСНС і викликали швидку. Оперували кращі лікарі Мечнікова", - написала Губа.

Як розповів головний лікар Головної лікарні швидкої медичної допомоги, куди одразу привезли постраждалого, Ростислав Винар, стан Чернявського оцінюють як важкий, передає "Событие".

"Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші працівники роблять все можливе щоб їх врятувати», - повідомив лікар.

Як повідомляв УНІАН, поліція за фактом вибуху автомобіля, в якому знаходився Чернявський, відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, а також п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб).