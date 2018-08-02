Поліція кваліфікувала вибух авто депутата у Кам’янському як замах на вбивство

Зараз постраждалого оперують, медики оцінюють його стан як тяжкий.

На Дніпропетровщині розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля, в якому знаходився депутат Кам’янської міськради Віталій Чернявський.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

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Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, а також п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Камянському приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус «Фольксваген», за кермом якого був депутат міськради, керівник фракції «Батьківщина» Віталій Чернявський. Подія сталася під час руху мікроавтобуса на перетині вулиць Москворецька та Сачко. Водій сам вибрався з автомобіля, який охопило полум’я. Чоловіка госпіталізовано. Зараз його оперують, стан тяжкий.