Притомився: на опорі моста Патона в Києві осипалося кам'яне облицювання (фото)

Одна з опор мосту Патона скинула "спідницю" з облицювального каменю, під якою вже можна розгледіти арматуру.

У Києві на одній з опор моста імені Патона, який проходить через річку Дніпро, осипався облицювальний камінь.

Відповідне фото опублікувала Тетяна Беленок у соцмережі Facebook.

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На знімку видно, що одна з опор скинула "спідницю" з облицювального каменю, під якою вже можна розгледіти арматуру.

Зазначимо, що проблема з руйнуванням оздоблення на опорі з'явилася ще кілька років тому, про що тоді повідомляли ЗМІ. Однак, судячи з нової фотографії, ситуація на опорі тільки погіршилася.

У 2016 році в "Київавтодорі" запевнили, що руйнування оздоблення не несе загрози цілісності самої опори.

Раніше УНІАН повідомляв, що київський міст Метро, який проходить через річку Дніпро, може обвалитися в будь-який момент, якщо міська влада не проведе його реконструкцію найближчим часом. Про це заявив співпроектувальник даного мосту Георгій Росновський.

За його словами, небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур не були як слід ізольовані. Через це пучки вкрилися іржею, і на даний момент арматура знаходиться в поганому стані.

У свою чергу, в КМДА запевнили, що стан столичного мосту Метро визначено як «обмежено працездатний», у зв'язку з чим передбачається в наступному році почати його капітальний ремонт.

«Обстеження (проведене в 2015-2016 роках - УНІАН) встановило, що до моменту аварійності – ще 6 років (з часу проведення цього обстеження). Тобто теоретично ми повинні встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року», – зазначив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.