Бунт "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО: поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування працівника

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування працівника Лук'янівського СІЗО в Києві.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва.

У поліції нагалали, що 9 серпня в СІЗО під час проведення слідчих дій група ув'язнених погрожувала фізичною розправою та вбивством правоохоронцям: одного з них облили бензином і намагалися підпалити. У подальшому ув’язнені почали кидати саморобні вибухові пристрої. Внаслідок цього старший лейтенант внутрішньої служби отримав травми. Усі протиправні дії задокументовано.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства юстиції, 9 серпня екс-бійці розформованої роти «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, вчинили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки в камері. За даними Мін'юсту, засуджені мали при собі холодну зброю, використовували саморобні вибухові пакети. Було травмовано працівника кримінально-виконавчої служби. У Мін'юсті зауважили, що для стабілізації ситуації «трьох осіб було вивезено із СІЗО, інших осіб поміщено до карцеру».

За даними поліції, 30-40 осіб перекривали в’їзд-виїзд із СІЗО, виступаючи проти вивезення екс-бійців «Торнадо». За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

У свою чергу в прокуратурі відкрили кримінальне провадження проти екс-співробітників роти «Торнадо» за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців роти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командира роти Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.