Під Києвом іномарка протаранила декілька автомобілів, загинули три людини (фото)

Ще три особи дістали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

На автодорозі Бориспіль Дніпро водій авто DACIA Logan, намагаючись виконати маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з декількома автомобілями. В результаті ДТП загинули три людини, ще троє дістали травми.

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Як повідомляється на сайті поліції Київської області, інцидент стався увечері 12 серпня, поблизу селища Хоцьки Переяслав-Хмельницького району.

Відзначається, що 56-річний водій автомобіля «DACIA Logan» рухаючись в сторону міста Дніпро, намагаючись виконати обгін виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з «Ланосом».

Повернувшись на свою смугу, він допустив зіткнення із авто «SsangYong», а потім знову вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся ще з двома «Ланосами», а також з автомобілем «ВАЗ 21102».

Водій «Логана» загинув на місці. Крім того, загинули водій «Ланоса», 55-річний чоловік, та його 62-річна пасажирка.

За фактом інциденту порушено кримінальну виробництво.

Нагадаємо, столична поліція шукає водія автомобіля Lexus, який збив пішохода і зник з місця події.