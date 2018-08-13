У ФСБ РФ заявили про затримання українки, яка нібито намагалася ввезти зброю в анексований Крим

Інцидент стався на автомобільному пункті пропуску "Армянськ".

У Федеральній службі безпеки Росії заявляють про затримання громадянки України, яка нібито намагалася ввезти зброю з материка в анексований Крим.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на прикордонне управління ФСБ в захопленому Криму, інцидент стався на автомобільному пункті пропуску "Армянськ".

Читайте такожОкупанти заявили про затримання п'яти українських рибалок біля берегів Криму

"Після перевірки документів на право перетину державного кордону РФ власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм", – йдеться у повідомленні.

"Наявність у автомобілі заборонених до провезення через держкордон предметів жінка пояснила тим, що дана зброя належить її батькові, він возив її з собою в цілях самооборони", – заявили в прес-службі управління.