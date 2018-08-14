Зірвали і підпалили: у Донецькій області п'яна пара поглумилася над прапором України

На Донеччині правоохоронці проводять досудове розслідування стосовно юнака і дівчини, які зірвали та підпалили Державний прапор України.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом наруги над Державним прапором України.

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«8 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Первомайське Ясинуватського району, на землі перед будівлею Центру дозвілля, виявлено пошкодженим, а саме – частково спаленим, Державний прапор України», - йдеться у повідомленні.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 18-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку будівлі та кинув на землю, а 15-річна дівчина, яка йшла поруч, спробувала його підпалити.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.