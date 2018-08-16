В Одесі чоловік облив 12-річну дитину кислотою

В Одесі 12-річна дитина отримала опіки в результаті розпилення місцевим жителем кислоти.

У Приморському районі Одеси 12-річна дитина дістала опіки внаслідок розпилення місцевим жителем невідомої речовини.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, інцидент стався 14 серпня на Французькому бульварі через те, що підліток із друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.

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«Незадоволений чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на його шиї, голові й тулубі з'явилися опіки», - йдеться в повідомленні.

Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили до лікарні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правопорушника доставили в Шевченківське відділення поліції Одеси. З ним проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За словами начальника регіонального головного управління Нацполіції в області Дмитра Головіна, зловмисник «облив дитину кислотою».

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Херсоні невідомий виплеснув сірчану кислоту в обличчя керуючого справами Херсонської міськради, активістки Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано. Гандзюк знаходиться на лікуванні у Київському міському опіковому центрі.