Під час обшуків у банди «Біле братство» вилучили зброю та наркотики

Поліцейські провели 50 обшуків, вилучивши докази протиправної діяльності наркоугруповання. Кількість та вартість вилученого наразі встановлюється.

Під час обшуків, які проводились 14 серпня у членів організованого злочинного угруповання «Біле братство» у Дніпропетровській області, вилучено зброю, наркотики та гроші.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області, правоохоронці Житомирщини спільно з працівниками Департаментів протидії наркозлочинності та карного розшуку Нацполіції провели 50 санкціонованих обшуків, вилучивши докази протиправної діяльності масштабного наркоугруповання.

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Під час обшуків вилучено холодну зброю, частини до рушниць, гранати та запали, набої, до сотні сім-карток різних операторів зв’язку та стільки ж банківських карток, наркотичні речовини рослинного та синтетичного походження, автомобіль, електронні сканери, реєстраційні номери автомобілів, документи та довідки з ломбардів, готівку у гривні та валюті, інші свідчення протиправної діяльності. Кількість та вартість вилученого наразі встановлюється.

В поліції уточнили, що обшуки проводились в рамках розслідування резонансної справи, де фігурують раніше затримані на Житомирщині лідер угруповання Ян Яцишин та кілер Руслан Лісанов.

«Відтак, крім уже інкримінованих підозрюваним злочинів, як замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю, документуємо і виготовлення та торгівлю амфетаміном у великих масштабах», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня в місті Нікополь Дніпропетровської області правоохоронці провели обшуки у членів організованого злочинного угруповання «Біле братство», яке виробляє та продає наркотики на території України.

В кінці липня в Житомирській області поліцейські затримали лідера цього угрупування Яна Яцишина і кілера Руслана Лисанова. Їх підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинної наркогруппировке. 30 липня в Житомирі суд взяв під варту обох зловмисників.