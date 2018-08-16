Суд Запоріжжя залишив під вартою водія «КамАЗа», який спровокував смертельне ДТП з 7 загиблими

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката.

Апеляційний суд Запорізької області залишив без зміни рішення районного суду про арешт водія автомобіля «КамАЗ», який спровокував смертельне ДТП за участю маршрутного таксі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

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Засідання відбулося сьогодні, 16 серпня. Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката, а постанову слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 11 серпня 2018 року - без змін.

Водій вантажівки підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня, в Запорізькій області біля села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шестеро людей, ще 12 отримали травми. Пізніше в лікарні померла ще одна дитина. За словами водія «КамАЗа», під час руху у автомобіля заклинило рульове управління, що й стало причиною ДТП.