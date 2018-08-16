В Одеській області виявлено теплицю з 2 тисячами кущів конопель

Сьогодні в Одеській області виявлено теплиця з 2 тис. кущами конопель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, тепличну плантацію виявили в Любашівському районі.

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Зокрема, співробітники Котовського місцевої прокуратури спільно з співробітниками Любашівського відділу поліції 16 серпня під час проведення слідчих дій виявили місце, де незаконно вирощувалися і культивувалися нарковмісні рослини.

«На присадибній ділянці в селі Іванівка правоохоронці виявили теплицю з більш ніж 2 тис. кущами конопель, обладнану системою крапельного поливу.

Крім того, на території домогосподарства вилучені сушені рослини конопель», - повідомили в прес-службі.

Зараз проводяться відповідні невідкладні заходи.