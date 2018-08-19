У Польщі в лікарнях після ДТП залишаються 36 українців

Сьогодні з лікарні виписали 3 дитини та 2 дорослих.

У Польщі в лікарнях залишаються 36 громадян України, які постраждали 17 серпня внаслідок аварії туристичного автобуса.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, Генеральне консульство України в Любліні продовжує відслідковувати ситуацію та надавати сприяння у врегулюванні ситуації з ДТП у Перемишлі.

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«За уточненою інформацією генерального консула, у лікарнях залишаються 36 осіб», - поінформував Погорельцев.

За його даними, сьогодні з лікарні було виписано 3 дитини та 2 дорослих.

Також дипломат повідомив, що завтра місцева влада дасть українській стороні офіційну інформацію з приводу ДТП.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.

Раніше Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитують польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення ДТП за участі автобуса з українськими туристами в Польщі.

Також Погорельцев повідомив, що туроператор «Аккорд-Тур» власним коштом перевезе з Польщі в Україну громадян, які більше не потребують медичної допомоги після ДТП.