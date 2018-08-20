В мережі опубліковано відео моменту ліквідації нападника на Харківську мерію

Також на відео зафіксовано момент вбивства поліцейського.

В інтернеті опублікували відео перестрілки між поліцейськими і нападникам на Харківську міськраду.

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Відповідний відеоролик, розміщений на Youtube.

На відео видно, як поліцейські прибули до будівлі Харківської міськради. Сам нападник в цей час знаходився всередині. Через кілька хвилин він вибіг з будинку і впритул вистрілив у поліцейського. Відразу після цього інші правоохоронці відкрили вогонь і застрелили нападника.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля Харківської міськрадиневідомий влаштував стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, включаючи поліцейського, який від отриманих поранень загинув.

УВАГА! На відео присутні сцени вбивства і нецензурна лексика.