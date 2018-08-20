ДТП з машиною патрульних у Сумах: 24-річна постраждала перебуває у вкрай важкому стані

У неї діагностовано черепо-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа.

У Сумах одна із семи потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді за участю автомобіля патрульних Toyota Prius та автомобіля Audi перебуває у вкрай тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це сьогодні, 20 серпня, під час апаратної наради заявив заступник міського голови Максим Галицький.

«До реанімаційного відділення обласної лікарні госпіталізовано 24-річну дівчину, яка перебуває у вкрай тяжкому стані, без свідомості, у неї діагностовано черепо-мозкову травму, забій головного мозку та перелом основи черепа», – доповів посадовець.

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За його даними, також до хірургічного відділення госпіталізовано чоловіка 1983 року народження, у якого діагностовано політравму, а до нейрохірургічного відділення доправлено жінку 1988 р. н. з черепно-мозковою травмою та забоєм грудини.

«До ортопедичного відділення госпіталізовано двох осіб: чоловіка 1983 р. н. з черепно-мозковою травмою та враженням кісток тазу, та жінку 1987 р. н., члена патрульного екіпажу, з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Крім того, за медичною допомогою до лікарів зверталися 26-річний водій патрульного автомобіля та 51-річна пасажирка Аudi. Їм призначено амбулаторне лікування», – зазначив Галицький.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19 серпня.

Також, за даними відомства, у ДТП постраждали шестеро осіб: четверо перехожих, пасажир службового авто та пасажир Аudi.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в Сумах сталася ДТП за участю патрульного автомобіля Toyota Prius та автомобіля Audi.

За інформацією начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіри Біганової, за попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав по вул. Петропавлівська на виклик із включеними проблисковими маячками та звуковим сигналом у той час, як по вул. Перекопській їхала Audi. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Audi вдарила поліцейський автомобіль в бік, в результаті чого він вилетів на тротуар і перекинувся, збивши групу пішоходів.

В результаті ДТП постраждали сім осіб. Бригадами «швидкої допомоги» в Сумську обласну лікарню було доставлено п'ять постраждалих, ще дві людини звернулися за медичною допомогою самостійно.