ДТП з поліцейським авто в Сумах: кількість постраждалих зросла до семи

Двоє із постраждалих у тяжкому стані: дівчина, 94-го року народження, знаходиться в реанімації, ще один пішохід був госпіталізований в хірургію, оскільки потребував невідкладного оперативного втручання.

У Сумах кількість постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді з участю автомобіля патрульних Toyota Prius та автомобіля Audi зросла до семи осіб.

Про це повідомляється на сайті телеканалу «UA:Суми» за інформацією чергового лікаря Сумської обласної лікарні Олени Гричаненко.

За її даними, бригадами «швидкої допомоги» в Сумську обласну лікарню було доправлено п’ять потерпілих, ще двоє людей звернулися за медичною допомогою самі.

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«Всі пацієнти, які були доставлені бригадами «швидкої допомоги», знаходяться у стані середнього ступеню тяжкості, але потрібно відмітити, що двоє із них мають тяжкий стан: одна дівчина, 94-го року народження, знаходиться в реанімації, і був госпіталізований в хірургію, потребував невідкладного оперативного втручання теж один пішохід», – зазначила лікар.

За її словами, самостійно звернувся до медиків водій службового поліцейського автомобіля, і стан його здоров’я зараз уточняється в результаті дообстеження. Крім цього, із самозверненням звернулась ще одна жінка – пасажирка Audi.

Тим часом поліція просить відгукнутися свідків зазначеної ДТП.

«Сьогодні о 14:49 на перехресті даних вулиць відбулось зіткнення іномарки та службового авто патрульної поліції. Внаслідок чого тілесних ушкоджень зазнали учасники аварії та перехожі. Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-траспортної пригоди. Для повного та об’єктивного розслідування керівництво Сумського відділу поліції звертається до очевидців даної події та водіїв, які зафіксували те, що сталося на відео-реєстратори, звернутися до Сумського відділу поліції і дати свідчення», – написала на своїй сторінці у Facebook начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, в Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська сталася ДТП з участю патрульного автомобіля Toyota Prius та автомобіля Audi.

За інформацією Біганової, за попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав на виклик із включеними проблисковими маячками та звуковим сигналом у той час, як по Перекопській їхала Audi у бік вулиці Герасима Кондратьєва. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Audi вдарила поліцейське авто в бік, в результаті чого автомобіль патрульних вилетів на тротуар і перекинувся, збивши групу пішоходів.