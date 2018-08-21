В Одесі невідомий на вулиці підстрелив місцевого чиновника - ЗМІ (фото)

Потерпілий госпіталізований з вогнепальними пораненнями.

Сьогодні в Київському районі Одеси невідомий на вулиці стріляв у місцевого жителя, потерпілий госпіталізований з вогнепальними пораненнями.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, до поліції надійшло повідомлення про те, що з вулиці Академіка Вільямса до лікарні доставлено одесита з пораненнями грудної клітини та передпліччя.

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Зараз на місці події працюють поліцейські. Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік дістав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля і кілька разів вистрілив.

У результаті події поранення дістав 45-річний чоловік.

Обставини події з'ясовуються. Поліцією вживаються заходи щодо встановлення і затримання особи, причетної до скоєння зазначеного правопорушення.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє "Думская", потерпілий є одним з керівників ЖКС "Чорноморський". У нього стріляли з бойовою кулею с револьвера системи Нагана.

Як повідомляв УНІАН вночі 20 серпня біля Харківської міськради сталася стрілянина. Озброєний чоловік намагався прорватися до міської ради, на вході відкрив вогонь, здійснив більше десяти пострілів. Нападник двічі влучив у поліцейського - медики намагалися врятувати життя правоохоронця, але поранення виявились несумісними з життям, він загинув. Поліцейські знешкодили нападника.