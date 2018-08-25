На Одещині підпалили виноградники французького винороба

Французький винороб Крістоф Лакарен заявляє про підпал його виноградників в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Лакарен, який більш як 10 років проживає в селищі Шабо Білгород-Дністровського району області, заявив у Facebook.

«Вчора пізно увечері - кримінальний підпал моїх виноградників. Уже 20 га згоріло ...», - написав Лакарен.

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Він також звертається до президента України Петра Порошенка, зазначаючи, що в липні в готелі "Інтерконтиненталь" у Києві після бізнес-форуму говорив з ним про проблему з рейдерами, які зазіхають на його землю.

«Про рейдерів, які хочуть зруйнувати мої виноградники і мою офіційну виноробну компанію. Ви попросили у мене візитку і запевнили, що проблема буде розглянута ...», - написав підприємець.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року Лакарен заявив, що зазнає нападів сусідів, які, за його словами, хочуть відібрати у нього землю. На цій землі француз вирощує виноград, у тому числі, для виноробства.

Як стверджував підприємець, місцеві жителі незаконно викорчували 11 га виноградників, один з «проблемних» пайовиків поранив з рушниці його собаку.

У січні 2016 року ДФС заявила про незаконне виробництво і продаж вина відомим французьким парфумером-виноробом Крістофом Лакареном у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Тележурналіст Павло Шеремет (застрелений у липні 2016 року) і тодішній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заступилися за француза, заявивши, що на нього «наїхали» і «підставили».