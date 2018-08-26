У Рівному таксист стріляв по пасажирах: є постраждалі

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Рівному між водієм таксі і пасажирами сталася бійка, що закінчилась стріляниною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області.

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Згідно з інформацією, напередодні ввечері на вул. Данила Галицького стався конфлікт між водієм таксі та двома пасажирами. Словесна перепалка переросла в бійку, а після - в стрілянину.

"За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив з автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та зробив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. В результаті цього одного з пасажирів з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає", - повідомляють в поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До речі, дозвіл на пристрій для відстрілу у таксиста в наявності. Всі обставини інциденту з'ясовуються.