В Одесі активісти "Самооборони" затримали зловмисника, який поранив з травматичного пістолета двох скейтерів

За попередніми даними, один з постраждалих дістав поранення в область черевної порожнини, інший - плеча.

Сьогодні в центрі Одеси активісти громадської організації «Самооборона Майдану Одеси» затримали зловмисника, який поранив з травматичного пістолета двох людей, один з яких - неповнолітній.

Як повідомили УНІАН в прес-службі організації, близько 5:00 активісти затримали озброєного чоловіка, який відкрив стрілянину біля пам'ятника Воронцову на Соборній площі.

За інформацією організації, активісти чергували біля меморіальної дошки, встановленої на честь українських патріотів, застрелених у центрі міста 2 травня 2014 року під час масових заворушень. Чергування там встановлено у зв'язку з тим, що вандали нещодавно осквернили цей пам'ятний знак.

«Близько 5:00 вони (активісти - УНІАН) звернули увагу на шум на Соборній площі - це були гості міста з Дніпра, які каталися на скейтах. Потім пролунали постріли», - розповіли в організації.

Читайте такожТурист з Росії побив до коми українця на відпочинку в Туреччині

Прибулі на місце події активісти побачили групу молодих людей, з яких двоє були поранені, один з постраждалих - неповнолітній.

Громадські працівники наздогнали і затримали озброєного зловмисника, який вчинив опір і поводився зухвало.

Відзначається, що затриманого передали поліції, постраждалим надано необхідну допомогу.

За попередніми даними, один з постраждалих дістав поранення в область черевної порожнини, інший - плеча.

Радник начальника регіонального главку Нацполіціі Руслан Форостяк підтвердив це. За його словами, сьогодні активісти на перетині вулиць Дерибасівської і Преображенської (поруч із Соборною площею) стали свідками того, як невідомий кілька разів вистрілили з пристрою з відстрілу травматичними боєприпасами в групу молоді, яка каталася на скейтах біля пам'ятника Воронцову.

«Двоє з хлопців дістали тілесні ушкодження, один з них виявився неповнолітнім», - підтвердив Форостяк.

Підозрюваного доставлено в Портофранківське відділення поліції, де зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст.208 КПК України

Зловмисник перевіряється на причетність до інших злочинів.

Форостяк також висловив вдячність активістам за допомогу правоохоронцям.