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Суд відпустив на волю харківського "мажора", який збив на смерть 17-річного хлопця й утік з місця ДТП (відео)

17:51, 28 серпня 2018
Інциденти
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Енгібарян був звільнений з-під варти у залі суду / фото facebook.com/gnap.ua

У Харкові суд замінив реальний термін ув'язнення на умовний водію Тиграну Енгібаряну, який у січні на пішохідному переході на смерть збив 17-річного юнака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні апеляційний суд області змінив вирок Московського районного суду, згідно з яким Енгібаряна було визнано винним у скоєнні смертельної ДТП та засуджено до 3 років позбавлення волі.

За відомостями прокуратури, апеляційний суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки та із забороною керувати транспортними засобами ще на 3 роки.

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«Оскільки рішення апеляційної інстанції вступають в законну силу з моменту їх проголошення, засуджений був звільнений з-під варти у залі суду», - зазначили у прокуратурі.

У прес-службі наголосили, що прокуратура і під час розгляду провадження першою судовою інстанцією, і під час апеляційного оскарження наполягала на реальному покаранні для винуватця ДТП, в якій загинув молодий хлопець.

«Питання про подання стороною обвинувачення касаційної скарги буде вирішено одразу після того, як до нас надійде повний текст рішення і процесуальні керівники його вивчать», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Харкові 18-річний Енгібарян, перебуваючи за кермом автомобіля Toyota, смертельно травмував 17-річного пішохода та втік з місця пригоди.

Згодом поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. 18 січня його взяли під варту.

23 квітня Енгібаряна було засуджено за скоєння смертельної ДТП до трьох років в’язниці.

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Теги: #суд#ДТП#Харків