Нова гучна ДТП у Харкові: ЗМІ розповіли про 18-річного мажора, який збив пішохода

Водієм, який 16 січня збив на смерть 17-річного пішохода в Харкові, може бути 18-річний син місцевого підприємця Тигран Єнгібарян.

Про це повідомив харківський сайт NewsRoom. За інформацією журналістів, машина з держномерами АХ 5050 АТ зареєстрована на Тиграна Єнгібаряна 1999 року народження.

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Повідомляється, що місяць тому йому виповнилося 18 років. Тоді ж він отримав права. За інформацією журналістів, батько власника машини - приватний підприємець, який працює у сфері нерухомості та торгівлі. Його фірма має статутний фонд в розмірі 2,2 мільйонів гривень.

У мережі вдалося знайти дані компанії "Бумпром" в Харкові, яку очолює підприємець з таким же прізвищем, що й у імовірного винуватця аварії.