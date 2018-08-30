Почав буянити і говорити про СРСР: з'явилися подробиці взяття у заручники батьком власних дітей у Києві (відео)

Мати дітей розповіла, що чоловік вилив їй на голову вміст дитячого горщика, а потім почав кидатися в неї наповнювачем для котячого туалету.

Діти, яких власний батько взяв у заручники, та їх мати розповіли подробиці сімейної драми.

Для звільнення дітей правоохоронці провели спецоперацію. На відео з нагрудних камер спецпризначенців видно, як вони тривалий час вмовляють 51-річного чоловіка, що по той бік дверей, відпустити власних дітей, які у нього в заручниках. Коли переконуються, що малеча від батька - на відстані, беруть оселю штурмом, йдеться у сюжеті ТСН.

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Після пережитого мама дітей Катерина розповідає, що все почалося ще вдосвіта, коли вона із дітьми спали. Колишній чоловік Олександр, з яким вони жили разом, почав поводитися неадекватно.

"Взяв, вилив мені на голову горщик дитячий з тим, що там було. Я проігнорувала. Він забігає в мою кімнату, висипає на мене тирсу, якими котячий туалет застеляється", - каже жінка.

Щойно вона підвелась із ліжка - чоловік на неї накинувся.

"Я встала, побачила, як він на мене вже з лопатою біжить, я вискочила в двері", - розказала постраждала.

Олександр зачинився і взяв у заручники 4-х дітей. Почав погрожувати зброєю. Катерина викликала поліцейських.

Після вмовлянь поліцейських чоловік зголосився випустити найстаршу, 13-річну доньку. Вже на вулиці дівчинка, якій вдалося вибратися, зізнається: у квартирі було страшно, бо батько поводився дивно і непередбачувано.

"Он начал буянить, что-то говорить про Советский союз, включать на полную громкость музыку, оделся в военную форму, которая осталась с АТО", - переповідає дівчинка.

У чоловіка була зброя, кажуть у поліції.

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"Він був одягнений у бронежилет, металеву каску. В нього була вилучена холодна зброя, а також дві одиниці вогнепальної зброї", - говорить начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Чотирьох визволених після штурму дітей оглянули медики, найменших шпиталізували.

"Діти почуваються нормально. Стан їх схвильований і все. Здоров'ю нічого не загрожує", - каже фельдшер Валентина Ярова.

Повідомляється, що затриманий ніде не працював, займався фехтуванням. Кілька років тому 2 місяці був в АТО, але у бойових діях участі не брав. Служив у ремонтній бригаді. Близькі зізнаються, що напади агресії і неадекватну поведінку останнім часом у нього помічали дедалі частіше. Це підтверджують і сусіди:

"И пил, и над детьми издевался. Я не знаю, как она терпела. Даже в том доме люди слышат, что он орет на детей".

Раніше за свої діяння чоловік відбувався лише штрафами. Сьогодні слідчі порушили кримінальне провадження. За ґратами він може провести до 15 років.