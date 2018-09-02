На Харківщині рятувальники за допомогою авіації локалізували масштабну лісову пожежу

Займання сталося поблизу сіл Гатище та Огірцеве Вовчанського району.

У Харківській області рятувальники за допомогою авіації локалізували масштабну лісову пожежу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, вчора, 1 вересня, о 13:00 поблизу сіл Гатище та Огірцеве Вовчанського району на території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу сталося загорання двох осередків лісової підстилки на площі 12 га:

За даними ДСНС, поблизу с. Гатище площа пожежі становила близько 10 га (квартал №8 площею близько 90 га соснового лісу), а поблизу с. Огірцеве – близько 2 га (квартал №22 площею близько 49 га соснового лісу).

Читайте такожНа Харківщині масштабна пожежа - горить близько 10 гектарів лісу

Загрози населеним пунктам не було. Всього до гасіння осередків пожежі було залучено 166 чол., 33 од. техніки та пожежний потяг, з них від ДСНС 102 чол. о/с та 25 од. техніки, в тому числі гелікоптер Мі-8, літак АН-32П. Авіацією ДСНС здійснено 27 скидів води (72 т), із них вертольотом 24 скиди (48 т), літаком 3 скид (24 т).

О 17:30 локалізовано осередок пожежі поблизу с. Гатище на площі близько 10 га, а о 18:00 локалізовано осередок пожежі поблизу с. Огірцеве на площі близько 2 га.

Станом на ранок 2 вересня продовжуються роботи з гасіння окремих осередків займання. На місці пожежі працює від ДСНС: 4 автоцистерни та 16 чоловік особового складу, а також 2 автоцистерни, 4 трактори ,1 модуль та 20 співробітників від лісгоспу.