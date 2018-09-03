У Києві поліція затримала на хабарі заступника голови Держгеонадр (фото)

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та прокуратури Київської області затримали першого заступника голови Держгеонадр України під час одержання 3 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Про це у понеділок, 3 вересня, повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

Повідомляється, що зазначений високопосадовець організував злочинну "схему" збагачення. За вирішення питань, що входять до кола його компетенції, вимагав та одержував від представників бізнесу неправомірну вигоду.

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Під час слідчих заходів виявлено, що посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабара у суб’єкта господарювання за укладання договору на придбання права користування узагальненою геологічною інформацією та погодження відповідної заявки на реєстрацію довідки встановленої форми.

Під час затримання зловмисника у його власному автомобілі, правоохоронці вилучили у нього зазначену суму. Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання високопосадовця.

Водночас прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у своєму Facebook повідомила, що правоохоронці затримали безспосередньо виконувача обов'язків голови Державної служби геології та надр України.

Вказаний посадовець, за її словами, вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 3 тисяч доларів США від представника суб’єкта господарювання за сприяння в одержанні пакету документів, необхідних для здійснення робіт з видобування торфу.

Як повідомив в Facebook генпрокурор Юрій Луценко, йдеться про затримання Миколи Фощія, який тимчасово виконує обов'язки глави Держгеонадр.