На Дніпропетровщині група підлітків жорстоко побила хлопця (фото)

Підлітки завдавали ударів ногами в живіт і кулаками в обличчя.

3 вересня група підлітків жорстоко побила хлопця у Кам’янському Дніпропетровської області.

Про це написала у Facebook мати постраждалого Марія Вєтрова. "Вчора за наведенням двох дівчаток, які в минулому "зустрічалися" з Артемом, і одного хлопчика, нібито "сина помічника депутата" і "друга" Артема, банді підлітків був зданий мій син. За його словами, за ним полювали, кілька разів уже не вийшло його побити, але вчора таки вдалося", - написала вона.

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За її словами, хлопця били двоє осіб, у той час, як навколо стояли близько 20 друзів і знайомих.

"Артем благав мене не телефонувати до поліції, бо вони не дадуть йому жити, і взагалі це страшні люди, вони можуть і вбити дорогою в училище, що це таке місто і тут є якісь "наглядачі", які присутні при всіх бійках і схвалюють або не схвалюють самосуд, визначають, кого бити, і що деякі з них пішли і в поліцію працювати", — розповіла жінка.

У відділі комунікації поліції Кам’янського ТСН.ua повідомили, що зареєстрували відповідне звернення.

"Заявниця просить встановити особи підлітків, які побили її сина. Матеріал зареєстрований, наразі поліція проводить перевірку. За цим матеріалом працюють інспектори ювенальної превенції. Усі обставини події встановлюються", — поінформували у поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в районі жилмасиву Черемушки біля закинутого дитсадка та школи №69 группа підлітків жорстоко побила ровесницю.