Під Павлоградом з ранку палає сміттєзвалище (відео)

Площа пожежі наразі становить 700 квадратних метрів.

Під Павлоградом Дніпропетровської області з ранку четверга, 6 вересня, горить сміттєзвалище.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу на офіційному сміттєзвалищі надійшло до служби порятунку «101» сьогодні о 10:45.

На місце події направлено дві пожежно-рятувальні частини ГУ ДСНС в області.

Для гасіння пожежі залучено три пожежно-рятувальні автомобілі та бульдозер павлоградського комунального підприємства «Затишне місто». Організовано підвіз води для гасіння вогню.

Наразі триває ліквідація пожежі, площа якої наразі становить 700 квадратних метрів.

Процес ускладнюють тліючі сухі відходи рослинного походження, а також вітер.