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Під Павлоградом з ранку палає сміттєзвалище (відео)

18:33, 06 вересня 2018
Інциденти
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Наразі триває ліквідація пожежі / фото pmg.ua

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу на офіційному сміттєзвалищі надійшло до служби порятунку «101» сьогодні о 10:45.

На місце події направлено дві пожежно-рятувальні частини ГУ ДСНС в області.

Для гасіння пожежі залучено три пожежно-рятувальні автомобілі та бульдозер павлоградського комунального підприємства «Затишне місто». Організовано підвіз води для гасіння вогню.

Наразі триває ліквідація пожежі, площа якої наразі становить 700 квадратних метрів.

Процес ускладнюють тліючі сухі відходи рослинного походження, а також вітер.

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Теги: #пожежа#сміттєзвалище#Павлоград