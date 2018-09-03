У Дніпрі вночі горів студентський гуртожиток (відео)
11:38, 03 вересня 2018Інциденти
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Під час пожежі двоє 17-річних студентів отруїлися чадним газом.
У Дніпрі вночі загорівся гуртожиток
У ніч на 3 вересня в Дніпрі зайнявся студентський гуртожиток.
Під час пожежі двоє 17-річних студентів отруїлися чадним газом, йдеться в сюжеті ТСН.
Хлопцеві надали допомогу на місці, дівчину госпіталізували. Гуртожиток належить Дніпровському транспортно-економічного коледжу.
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За даними ресурсу "Інформатор", вогонь спалахнув у підвалі, де зберігалися матраци. Студентів швидко евакуювали. На відео видно, як вони стоять під будівлею, поки всередині пожежники гасять полум'я. Пожежники на місці події досить швидко ліквідували пожежу.
Раніше у Харківській області рятувальники за допомогою авіації локалізували масштабна лісова пожежа.
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