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ЗМІ показали фото убивці-втікача з Лук'янівського СІЗО

16:20, 07 вересня 2018
Інциденти
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Журналісти показали фото в'язня-втікача / фото Інформатор

Його розшукує поліція Києва та області. Про це повідомляє "Інформатор", посилаючись на власні джерела. Також видання опублікувало фото втікача.

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З місця позбавлення волі втік чоловік 1999 року народження. 19-річний Віталій Володимирович Пушкін засуджений за статтею 115 частини 1 (умисне вбивство). Всіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять повідомити на 102.

Колишній керівник пенітенціарної служби Сергій Старенький написав на своїй сторінці у Facebook, що це той в'язень, який у січні 2017 року проломив голову співробітнику СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Лук'янівському СІЗО арештант був знайдений мертвим. 3 вересня була проведена судмедекспертиза, яка дійшла висновку, що причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів.

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Теги: #Київ#СІЗО#ув'язнені