У Лук'янівському СІЗО знайдений мертвим арештант

Причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів.

У Київському слідчому ізоляторі 2 вересня був знайдений мертвим арештант, який перебував за ґратами за підозрою в зберіганні наркотичних засобів.

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За даними джерела LB.ua в правоохоронних органах, 3 вересня була проведена судмедекспертиза, яка прийшла до висновку, що причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів.

Дана подія розслідується за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомляв УНІАН, в омбудсмена заявили про жорстоке поводження з ув'язненими в Лук'янівському СІЗО. В одній з камер на 16 осіб перебували 17 ув'язнених, а один із засуджених заявив, що 30 днів йому не надають можливість помитися.