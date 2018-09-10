В Одесі знайшлися родичі постраждалого в страшній ДТП чоловіка
12:22, 10 вересня 2018Інциденти
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Інших постраждалих ще вчора відпустили додому.
Страшна аварія в Одесі сталася ввечері 8 вересня / фото Думська
Знайшлися родичі молодого чоловіка, постраждалого у моторошному ДТП на 6 станції Великого Фонтану в Одесі.
Про це повідомляє сайт ВГороде. Одеса.
Як виявилося, сам він з Житомирської області. Він був доставлений в Єврейську лікарню з множинними переломами кінцівок, зараз чоловік на апараті штучної вентиляції легенів. Йому ампутували частину передпліччя.
Інших постраждалих ще вчора відпустили додому.
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Нагадаємо, трагедія сталася в суботу, 8 вересня, о 21:15 на перехресті Фонтанської дороги та скверу Героїчної оборони Одеси в Київському районі (6-а станція Великого Фонтану). Автомобіль підозрюваного влетів у зупинку з людьми. Дві людини загинули на місці, п'ятеро постраждали.
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