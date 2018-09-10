На Харківщині затримали росіянина, який незаконно перетнув кордон і просив притулку в Україні (відео)

Молодий чоловік заявив правоохоронцям, що піддавався переслідуванням з боку російських правоохоронних органів через свої політичні погляди.

У Харківській області прикордонники затримали росіянина, який незаконно перетнув кордон і попросив притулку в Україні нібито через переслідування в РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, вчора, 9 вересня, на ділянці відділу прикордонної служби «Золочів», що на Харківщині, співробітники Держприкордонслужби затримали громадянина РФ.

За відомостями ДПСУ, чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон з Росії в Україну та в подальшому попросив притулку в нашій державі.

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Прикордонники Харківського загону затримали росіянина, 1994 року народження, відразу після перетину державного кордону. Під час з’ясування обставин порушення чоловік звернувся до представників Держприкордонслужби з проханням про надання йому статусу біженця. В розмові він пояснив, що в себе на батьківщині активно протидіяв агресивній державній політиці і за свої політичні погляди піддавався переслідуванням з боку російських правоохоронних органів та зараз знаходиться в розшуку на території РФ.

Саме тому задля збереження свого життя чоловік вирішив перетнути державний кордон поза пунктом пропуску та звернутися за наданням статусу біженця. На даний момент після завершення всіх процесуальних процедур громадянина РФ передано представникам міграційної служби України.