У Дніпрі дворічна дівчинка після падіння з 10 поверху вижила і навіть не зазнала серйозних травм (відео)

Дитину врятувало те, що вона впала на дроти для сушіння білизни.

У Дніпрі дворічна дівчинка, яка залишилась вдома сама, зірвалася з десятого поверху. Рятувати її кинулися і сусіди, і перехожі. Дитина дивом вижила, і навіть не зазнала серйозних травм.

Як йдеться в сюжеті ТСН, мати з'явилася лише тоді, коли малеча вже була у безпеці.

"Ручки висіли внизу вже, де бетон. Це страшний крик був! Висить дитинка маленька на балконі, голенька повністю - ручки, ніжки", - згадує свідок.

Моторошний крик дитини згори почули люди, коли йшли на роботу. На найвищому поверсі дворічна Діана вже ледве трималася за перила балкону. Туди на крики дитини - на десятий поверх - люди бігли звідусіль. Хтось ніс сокиру, щоб відчинити двері. І врешті вдалося потрапити в оселю, де над прірвою висіла мала. Сусіди вибили двері в квартиру, де була дитина, один з чоловіків кинувся всередину і вхопив дівчинку. Він тримав з усіх сил, та вона вислизнула.

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"Ручки обриваються. І вона падає на дев'ятий поверх. Підхоплюється вона, знову кричить криком. Ніжки задирає. І хоче знову з балкона!", - каже свідок.

"Її десять ангелів-охоронців кинули мені на балкон", - говорить сусідка Юлія Коваль.

Дитину врятувало те, що вона впала на дроти для сушіння білизни.

"Я не знаю, за що вона трималася!", – каже Юлія, яка навіть не одразу зрозуміла, що дитина висить вже унизу - на її власному балконі.

"Всі намагалися зробити все, щоб її врятувати! Вони забігли сюди і вже тримали її на руках. Я слідом за ними", - згадує Юлія Коваль.