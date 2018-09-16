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У Києві під час руху загорівся тролейбус

00:35, 16 вересня 2018
Інциденти
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В результаті інциденту ніхто не постраждав / фото 112

Про це повідомив пасажир з місця події, передає 112.ua.

За його словами, інцидент стався близько 21:50 на Індустріальному шляхопроводі в Солом'янському районі столиці. Салон тролейбуса повністю заповнився димом.

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За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі мікроавтобус врізався в електропору, внаслідок чого постраждали дев'ятеро осіб. 

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Теги: #Київ#тролейбус