У Києві під час руху загорівся тролейбус
00:35, 16 вересня 2018Інциденти
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Салон тролейбуса повністю заповнився димом.
В результаті інциденту ніхто не постраждав / фото 112
У суботу, 15 вересня, в Києві на ходу загорівся тролейбус.
Про це повідомив пасажир з місця події, передає 112.ua.
За його словами, інцидент стався близько 21:50 на Індустріальному шляхопроводі в Солом'янському районі столиці. Салон тролейбуса повністю заповнився димом.
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За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі мікроавтобус врізався в електропору, внаслідок чого постраждали дев'ятеро осіб.
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