На Харківщині прикордонники затримали жителя Луганщини, який намагався вивезти до РФ 21 кг наркотиків

Зловмисник сховав наркотики в паливному баці.

У Харківській області прикордонники затримали жителя Луганської області, який намагався вивезти до Росії 21 кг наркотиків.

Як повідомили УНІАН в Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, у пункт пропуску "Гоптівка" сьогодні, 16 вересня, о 6:30, на виїзд з України, прибув автомобіль марки "Фольксваген" української реєстрації під керуванням жителя Луганської області.

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Під час прикордонно-митного контролю автомобіля спрацював службовий пес, навчений на пошук наркотичної речовини.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонниками в паливному баці було виявлено 68 пакунків з речовиною рослинного походження. Зі слів водія, загальна вага "зілля" становила близько 13 кг. Але, насправді, загальна маса речовини рослинного походження, ймовірно, марихуани, становила близько 21 кг, наголосили у ДПСУ.

Правопорушника і товар передано співробітникам Служби безпеки України.