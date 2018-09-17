Чернівчанин захотів відчути "смак життя", викрав старий жигуль і розбив 9 авто (фото)
У Чернівцях правоохоронці затримали місцевого жителя, який сьогодні на викраденому автомобілі протаранив огорожу та пошкодив 9 автомобілів.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в обідній час співробітники патрульної поліції затримали зловмисника після того, як він, скоївши ДТП і втік з місця пригоди.
Після затримання чоловік повідомив поліцейським, що сьогодні на ринку на вулиці Зеленій вкрав автомобіль ВАЗ-2107 у свого товариша. На вулиці Поповича з одностороннім рухом він рухався у протилежному напрямку. Під час руху зловмисник пошкодив паркан і дев'ять автомобілів. Після того, як порушник врізався в автомобіль "Фольксваген", втік з місця аварії.
Співробітники патрульної поліції оперативно встановили особу викрадача і затримали його. Він пояснив правоохоронцям, що вкрав легковик, тому що "хотів по-людськи покататися, відчути смак життя".
Також відомо, що експертиза встановила, що порушник на момент аварії був тверезий.