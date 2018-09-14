Смертельна аварія через ями в Дніпрі: загинули дві людини (відео)

Чоловіки виявилися затиснуті в автомобілі, тому на місце викликали бригаду ДСНС.

У Дніпрі зіткнулися мікроавтобус Opel і легковий автомобіль Skoda. В результаті аварії дві людини загинули на місці.

Інцидент стався близько 12:00. Водій Skoda, рухаючись по Південному мосту в сторону ж/м Перемога, попав в яму, внаслідок чого втратив керування і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Opel, який їхав з боку вулиці Яснополянської. Пасажир і водій легкового автомобіля загинули на місці. Загиблі були 1992 і 1985 року народження.

Читайте такожБіля Харкова іномарка влетіла у зупинку: одна жінка загинула, ще дві – травмовані

Чоловіки виявилися затиснуті в автомобілі, тому на місце викликали бригаду ДСНС. У водія мікроавтобуса травма голови. Від госпіталізації чоловік відмовився. «Я їхав на невеликій швидкості і намагався уникнути зіткнення, але, на жаль, це не вдалося», — каже водій мікроавтобуса Opel.