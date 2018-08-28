На Дніпропетровщині затримали водія, який збив на смерть дитину й втік з місця ДТП (фото)

ДТП сталася 26 серпня в с. Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що 13-річна дівчина їхала на велосипеді, коли на неї здійснив наїзд автомобіль "ВАЗ 21099". Після ДТП водій зник з місця пригоди, залишивши свій автомобіль неподалік. Від отриманих ушкоджень дитина померла на місці.

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На пошуки підозрюваного було орієнтовано весь особовий склад Петриківської поліції. В результаті правоохоронці встановили власника автомобіля - ним виявився 40-річний місцевий житель, передає прес-служба поліції Дніпропетровщини.

27 серпня в ході оперативних заходів власника автомобіля затримали за ст. 208 КПКУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.