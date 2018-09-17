У Львові маршрутка смертельно травмувала жінку-пішохода (фото)

Попередньо, наїзд було скоєно поза межами пішохідного переходу.

У Львові, в районі неподалік залізничного вокзалу, маршрутне таксі скоїло смертельний наїзд на жінку.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 вересня, о 06.25 на площі Кропивницького.

«Водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка від отриманих травм загинула на місці», - повідомили у поліції.

У відомстві зазначили, що на даний час на місці працює слідчо-оперативна група, яка з‘ясовує всі обставини події і особу загиблої.

«Попередньо, наїзд було скоєно поза межами пішохідного переходу. Жінка літнього віку загинула. Наразі проводяться заходи, щоб встановити її особу», - додали у поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У поліції не уточнили, скільки пасажирів було в салоні автобуса на момент ДТП.